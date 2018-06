Banche, Consob e Bankitalia: accordo su riservatezza

Condividi

Bankitalia e Consob hanno stretto un «accordo quadro» per collaborare di più nella vigilanza e nella dei fallimenti bancari. Dopo il crac delle banche venete e i lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta, si è sentito il bisogno di rafforzare il coordinamento tra questi due organi. Come riporta Il Giornale di Vicenza a pagina 13, la collaborazione riguarderà Mifid2, cioè il rapporto fra intermediari e risparmiatori, soprattutto per quanto riguarda il collocamento ai risparmiatori di titoli ad alto rischio.

Un altro nodo centrale, che secondo la Commissione causò problemi in passato è la riservatezza. «In sede di condivisione e/o trasmissione delle informazioni o dei documenti, ciascuna autorità fa presente all’altra il regime di riservatezza da applicare agli stessi – si legge nell’accordo, aggiungendo l’impegno di – utilizzare informazioni e documenti nel rispetto del grado di riservatezza rappresentato».