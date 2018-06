Borghi (Lega): «bot italiani peggio di quelli greci? Non è vero»

Condividi

L’economista della Lega Claudio Borghi interviene sull’articolo di Federico Fubini del Corriere della Sera, ripreso da moltissimi giornali, in cui si spiegava che i titoli di stato italiani sono più rischiosi di quelli greci. Su Twitter Borghi prima scrive che la Grecia «ci deve una paccata di miliardi».

Poi entra in dettagli più tecnici spiegando che «a casa mia i bot a 9 mesi non esistono (esistono a 3 mesi, sei mesi e un anno) e in Grecia non esistono nemmeno i bot diversi da 3 e 6 mesi. Ne esiste solo uno – conclude Borghi – a un anno emesso mi pare a marzo. Uno. E Federico Fubini parla di “bot italiani a 9 mesi e equivalenti titoli greci”».