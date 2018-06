Caso Stacchio, confermata condanna Derlesi: «inattendibile»

Condividi

Da quanto si legge nelle motivazioni della sentenza Derlesi ha compiuto un «maldestro tentativo al fine di attenuare le proprie responsabilità, presentandosi come il complice rimasto estraneo all’esecuzione della rapina e alla sparatoria. La coordinata valutazione delle risultanze dibattimentali impone invece di individuare nell’imputato uno dei componenti del gruppo che ha dato l’assalto alla gioielleria e ha quindi ingaggiato il conflitto a fuoco con Stacchio. Le tracce del dna di Derlesi – continua la sentenza – sono state rinvenute all’interno e nelle immediate vicinanze della Renault Laguna di cui si sono serviti i malviventi per allontanarsi dal luogo della rapina e della sparatoria». Inoltre mentre era in carcere ha rivelato ai parenti dettagli della rapina che solo chi vi ha partecipato attivamente poteva conoscere. È l’unico componente della banda ad essere finito in carcere.