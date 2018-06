Cecilia Rodriguez fermata dai carabinieri: «immigrata irregolare»

Condividi

Sembrava una battuta innocua quella di Alfonso Signorini durante una puntata speciale di “Casa Signorini” in diretta da Capri. Rivolgendosi a Cecilia Rodriguez, ex concorrente del “Grande Fratello Vip” e sorella di Belén, spesso al centro del gossip, Signorini ha rivelato che il suo permesso di soggiorno è scaduto da due settimane. «Tornerai in Argentina a raccogliere banane», l’ha punzecchiata il conduttore e diretto di “Chi”.

Per quanto il Paese del Sudamerica sia più famoso per la carne che per la frutta, mentre Brasile e Africa di solito sono associati alle banane, i carabinieri si sono presentati il giorno dopo alla porta della camera d’albergo della Rodriguez, che doveva partecipare all’evento “vip Champion”. Le forze dell’ordine hanno evidentemente preso sul serio le parole di Signorini e hanno effettuato controlli su un’extracomunitaria. Che sia questa la «fine della pacchia» di cui parlava il ministro Salvini?

(Fonte: Liberoquotidiano.it)

(Ph: Instagram – Cecilia Rodriguez)