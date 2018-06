Chipilo, dove i messicani ti parlano in dialetto veneto

Condividi

Come scrive un utente su Twitter, a Chipilo ti può capitare di essere invitato ad andare «in mona» e mentre tu ti chiederai se hai sbagliato strada, capirai che non sei in Veneto, sei in Messico. Ma qui tutti parlano dialetto veneto. 135 anni fa alcuni immigrati di Segusino (Treviso) vennero qui per lavoro e in pratica colonizzarono questo villaggio. «Qui parlano stranissimo – testimonia un autista -. La “sopa” (zuppa) la chiamano “menestra” e i “frijoles” sono “fasui” (fagioli)». E quando i suoi abitanti si salutano, non si dicono adios ma se vedòn (ci vediamo)». 38 famiglie venete di Segusino, Quero, Vas, Valdobbiadene, San Pietro di Barbozza, Cornuda, e Selva di Volpago nel Trevigiano attraversarono l’oceano in cerca di una vita migliore.

«Quando un veneto doc passa da queste parti, ci ride in faccia, prendendoci in giro perché sostiene che parliamo come i suoi bisnonni di Treviso o di Belluno – spiega Adolfo Dossetti Mazzocco, 35 anni, medico-. Sfortunatamente non possiamo insegnarla nelle scuole. Dovremmo organizzare corsi privati. Io ho imparato il veneto per via orale, da mio padre e dai miei nonni, come la maggior parte dei chipilegni. Ciò che faccio per proteggere la “léngua” è continuare a parlarla insegnandola ai giovani. Pubblicherò un libro per farla conoscere, voglio salvare le nostre tradizioni culturali». A Chipilo si mangia “merlùso in saór” e “tórta fregolota” con la polenta bianca al posto del pane e sono molto diffusi i cognomi Berra, Bortolotti, Dossetti, Galeazzo. Il fenomeno della mancata evoluzione e omologazione del dialetto, che avrebbe dovuto amalgamarsi con la parlata locale, e della netta separazione tra esso e lo spagnolo, che è compreso, ma lasciato ai “foresti”, è molto singolare anche per gli studiosi di lingue.

(Fonte: Ilgiornale.it)

(Ph: Twitter – 24Puebla)