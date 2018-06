«Crac BpVi e Vb, Conte blocchi fondo ristoro risparmiatori»

Condividi

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’associazione “Noi che credevamo in BpVi e Vb” indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla legge che istituisce il fondo di ristoro per risarcire i risparmiatori danneggiati dal crac delle due banche venete

Siamo i rappresentanti dei risparmiatori veneti vittime del crack di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Le nostre associazioni sono composte solo di risparmiatori e rappresentiamo buona parte dei cittadini ancora attivi nella lotta contro la grave ingiustizia subita. Da molti mesi i risparmiatori sono sballottati fra notizie che si susseguono in un alternarsi che crea loro dolore e ansia.

Come di certo Lei saprà, noi risparmiatori siamo da sempre contrari alla Legge, votata nella passata legislatura, che passa sotto il nome di Legge Baretta-Puppato o fondo di ristoro. Tale legge, per fortuna, non è ancora operativa in quanto mancano i decreti attuativi e noi abbiamo combattuto, anche a fianco delle forze politiche che oggi formano il governo, perché non abbia seguito e venga varato un nuovo e differente provvedimento legislativo, una Legge che consenta a tutti i risparmiatori di ottenere un giusto rimborso e risarcimento della perdita subita senza doversi imbarcare in complessi procedimenti giudiziali o arbitrali nei quali dover dare prova di aver subito raggiri o altro.

Signor Presidente, a nome di centinaia di migliaia di cittadini risparmiatori, Le chiediamo un formale impegno a bloccare in via definitiva la Legge Baretta-Puppato-fondo di ristoro, e dare inizio allo studio di una nuova Legge chiara, di facile applicazione a favore di tutti i risparmiatori.