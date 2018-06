Facebook, l’algoritmo colpisce ancora e censura “Negra”. Ma è un cognome

Condividi

Il consigliere comunale e candidato di Forza Italia a Vicenza Michele Dalla Negra racconta su Facebook un imprevisto curioso che potrebbe iscriversi alla categoria “ridiamo per non piangere”. «Cose da non credere scrive – Dalla Negra – . Un amico che mi sta aiutando con FB stante il mio gap generazionale (😱😂) ieri così mi scrive: “Ciao mich, il video è partito ma la campagna sponsorizzata con il “santino” è bloccata perché il sistema vede nel tuo cognome una parola denigratoria“».

«Mi toccherà pure cambiare cognome magari in Dalla Bianca» conclude sarcasticamente il consigliere. Non è la prima volta che l’algoritmo di Facebook censura post ritenendoli erroneamente razzisti. Capitò qualche mese fa con il cognome “Negri”.