Jesolo, troppe risse in discoteca: questura chiude il King’s Club

Troppi episodi di violenza accumulati negli ultimi mesi. A Pasquetta, in occasione del dj set di Bob Sinclair, ci fu una rissa prima di entrare in discoteca.Il Primo maggio un autista venne aggredito e poi, il 3 giugno un doppio intervento dei carabinieri per una minorenne che ha sfiorato il coma etilico e un 18enne colpito al volto. La questura di Venezia ha così deciso di sospendere per due settimane la licenza ai gestori della discoteca King’s Club di Jesolo.

«La proprietà, la direzione e lo staff del King’s Club di Jesolo si dichiarano sinceramente sorpresi e amareggiati per la decisione della Questura di Venezia di sospendere per 15 giorni la licenza di pubblico esercizio, provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. comunicatoci solamente in data odierna alle ore 10:30 del mattino – scrivono su Facebook i responsabili della discoteca -. Spiace si sia giunti a questo provvedimento accumulando una serie di episodi, alcuni dei quali non ascrivibili alla nostra gestione, iniziata nel 2015. Nell’annunciare immediato ricorso – concludono -, si conferma la piena volontà e l’impegno del King’s Club a garantire alla propria clientela un divertimento sano, intelligente e consapevole, sempre all’insegna della collaborazione con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine». (Fonte: Ansa 15:19)

(Ph: Facebook – King’sClub Jesolo)