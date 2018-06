La Rotonda in “santino” elettorale, proprietario: «De Marzo (Rucco) doveva chiedere»

Condividi

Il proprietario della nota villa palladiana “la Rotonda” di Vicenza Nicolò Valmarana su Facebook ha criticato il candidato Leonardo De Marzo della lista “Rucco sindaco” per aver usato l’immagine della villa in un suo “santino” elettorale durante la campagna elettorale. «Buonasera dottor De Marzo – scrive su Facebook il proprietario -, sono Nicolò Valmarana la mia famiglia è proprietaria di Villa la Rotonda dal 1912 – in questo secolo ci sono stati periodo straordinari come Molto impegnativi , soprattutto gli ultimi 10 anni con crisi e burocrazia».

«Il mio DNA – prosegue Valmarana – mi impone di chiderLe se non fosse stato più etico o educato chiedere “per favore” l’uso dell’immagine della Rotonda che ovviamente è vincolato alla mia Famiglia essendo proprietà privata. Cosa può rappresentare – prosegue il post – per Lei villa la Rotonda ? Ha fatto volontariato ? No. Ha chiesto per favore? No. Si eleva a tal punto da rappresentare la perfezione ? Dubito. Perché non si riesce ad essere se stessi e basta – conclude Valmarana -. Mettete in campo idee costruttive ed intelligenti o al limite di buon senso. Buona fortuna».

(Ph: Facebook – Villa La Rotonda Vicenza)