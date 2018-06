La Vardanega fallisce: «danneggiati da vicenda Ponte Bassano»

Condividi

Il titolare della ditta Vardanega di Possagno (Tv) ha annunciato la decisione di mettere l’azienda in liquidazione a causa di problemi economici. Come scrive Enrico Saretta su La Tribuna pag 27, Gianantonio Vardanega punta il dito direttamente contro il Comune di Bassano: «danneggiati dalla campagna contro di noi sul Ponte degli Alpini».

«Ho deciso di mettere in liquidazione la Vardanega e di affittare un ramo dell’azienda» ha annunciato ieri Vardanega. La sua ditta era stata incaricata di eseguire i lavori di ristrutturazione del Ponte bassanese, ma si era arrivati a una diatriba con il sindaco Poletto per i ritardi. Tutti i cantieri in corso d’opera da parte della Vardanega, compresi quella per la rimozione di alcune basi che avrebbero dovuto far parte del restauro, passano ora a una nuova società, la Imprevar srl di Roma. «Il Comune di Bassano ha raggiunto l’obiettivo che voleva – ha tuonato il titolare – visto che pensava che eliminando la Vardanega avrebbe risolto i problemi che riguardano il ponte. Secondo me non è così».