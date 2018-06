Lupi in Veneto, tra i boschi ce ne sono 50

Condividi

Uno studio del progetto europeo Life WolfAlps presentato al convegno “L’ibrido cane-lupo nella prospettiva della biodiversità” tenuto all’auditorium di Ca’ Foscari dedicato all’etologo Mainardi a Mestre, ha rilevato 6 branchi di lupi nei boschi tra Vicenza, Verona e Belluno, per un totale di 50 animali.

Come riporta La Nuova Venezia a pag 24, è ancora aperto, fino al 26 giugno, un bando per Comuni, Unione dei Comuni, Convenzioni, Consorzi e Unioni Montane per la “Programmazione degli interventi per prevenire danni in alpeggio”. «Il lupo si nutre soprattutto di ungulati e nella zona tra Lessinia e Asiago ci sono circa 5-6.000 capi di bovini al pascolo e in alpeggio – ha spiegato Renato Semenzato. A Belluno ci sono circa 10.000 cervi. Il lupo ha trovato il suo habitat e arriverà a numeri importanti» conclude.