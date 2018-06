Morte Bourdain, Asia Argento: «sono devastata, era la mia roccia»

Condividi

«Morgan inizia a pippare quando la conosce, e Bourdain si suicida durante la relazione con lei; non c’è dubbio alcuno sul fatto che Asia Argento sia una persona con gravi problemi, che inquina anche le vite altrui; spero un giorno venga aiutata seriamente, è un pericolo». Questo è uno dei Tweet che ha accompagnato ieri la notizia della morte per suicidio di Anthony Bourdain, famoso chef e conduttore televisivo americano, compagno dell’attrice e regista Asia Argento. Un altro Tweet fa riferimento all’abbraccio tra la Argento e il giornalista Hugo Clement, insinuando quindi un tradimento che avrebbe forse peggiorato lo stato di depressione di Bourdain. In molti si sono indignati per questi insulti. I segnali erano impossibili da decifrare. Anzi, su Twitter si definiva «entusiasta» e nell’ultimo video assieme alla stessa Asia, cinque giorni prima della morte, appariva felice.

Bourdain lascia anche una figlia di 11 anni. Asia Argento su Twitter ha commentato così: ha dato tutto se stesso in tutto quello che ha fatto. Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore. Sono oltremodo devastata».

Television production is a tough business. Prior preparation prevents piss poor performance . On location with director @AsiaArgento and DP @dukefeng52 Chris Doyle in Hong Kong TONIGHT @PartsUnknownCNN pic.twitter.com/0od1mtOmsv — Anthony Bourdain (@Bourdain) 3 giugno 2018

(Ph: Instagram – Asia Argento)