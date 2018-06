Musica: addio a Santercole, nipote e cognato di Celentano

Condividi

Si è spento a 77 anni Gino Santercole, nipote, cognato e paroliere di Adriano Celentano. A portarlo via secondo fonti vicine alla famiglia un infarto nel cuore della notte a Roma dove viveva. Negli anni ’60 sposò la sorella di Claudia Mori, la quale nel frattempo aveva sposato Celentano, diventando curiosamente il cognato di suo zio. Entrò nel “clan” di Celentano scrivendo celebri brani come “Svalutation” e “Una carezza in un pugno”.

Originario della Puglia come il “molleggiato”, si trasferì presto a Milano. Per alcuni anni suonò la chitarra nei “Ribelli”.



(Ph: Twitter – AC Fans)