«Palma Campania sarà primo comune islamico d’Italia, aiutateci»

Placido De Martino, imprenditore campano di Palma Campania, ribattezzata «Bangla Campania», fondatore del «movimento di pensiero politico e civico d’azione liberal socialista di orientamento borbonico» “Industriaismo”, si appella al ministro dell’Interno Matteo Salvini e quello del Lavoro Luigi Di Maio per chiedere aiuto rispetto alle condizioni di degrado del suo paese vesuviano «invaso» da stranieri:«vengano a vedere come siamo ridotti,si facciano un giro anche qui e ci aiutino a trovare una soluzione». Secondo l’imprenditore Palma «potrebbe presto diventare il primo comune islamico d’Italia se qualcuno a Roma non prende a cuore la situazione». Su 15 mila abitanti, 7 mila vengono dal Bangladesh. Di questi, 5 mila sono irregolari.

«Qui, nel corso degli anni – spiega De Martino – i politici locali hanno avallato questa invasione, per non parlare dei sindacati che con la scusa della cooperazione hanno consentito questa vera e propria invasione e tratta degli schiavi a fronte del percepimento di un congruo quid economico per ciascun bengalese fatto entrare. Abbiamo casi di tubercolosi, 11 all’anno non sono pochi, per le strade è evidente l’assoluta assenza delle forze dell’ordine, non ci sono controlli né sulla regolarità dei contratti di lavoro di questi extracomunitari né su come vivono o se hanno una regolare patente di guida. C’è l’anarchia più totale» conclude l’imprenditore.

(Fonte: Liberoquotidiano.it)