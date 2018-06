Roma, partigiani sfilano al gay pride: «vogliamo matrimonio»

Oggi si è svolto il gay pride a Roma. Il corteo per i diritti civili della comunità Lgbt ha potuto vantare l’appoggio dell’Anpi con la “Brigata arcobaleno“, oltre all’appoggio del presidente della Regione Zingaretti e di Emma Bonino. Assente invece la sindaca Raggi. Tra i partigiani ha sfilato anche la 92enne Tina Costa. «Il fatto che oggi siano in piazza con noi a continuare il percorso di liberazione di questo Paese significa che siamo sulla strada giusta – ha dichiarato Sebastiano Secci, portavoce di “Roma Pride”».

«La legge sulle unioni civili – continua Secci – è stata un grandissimo passo rispetto a 70 anni fa, ora noi chiediamo che lo Stato riconosca i matrimoni». Il vicesindaco Bergamo ha invece dichiarato che non crede che le dichiarazioni del ministro Fontana possano segnare un passo indietro sulle unioni civili. Su Twitter però molti utenti criticano gli atteggiamenti provocatori di alcuni partecipanti al corteo con particolare riferimento ai travestimenti: «non bastavano gli insulti a Salvini e a Fontana. Serviva sbeffeggiare la Chiesa, il Clero cattolico e milioni di cittadini per la loro fede».

#RomaPride

Con i problemi di milioni di disoccupati, dei migranti, del debito pubblico, di pensionati che non arrivano a fine mese, di 8 milioni di italiani che non si curano, di chi non può avere la pensione, dovremmo preoccuparci dei gay? La politica seria ha delle priorità pic.twitter.com/rNvIZjSpA8

— TELADOIOLANIUS (@TELADOIOLANIUS) 9 giugno 2018