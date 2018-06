Salvini contro femministe: «si mettano il burqa»

Condividi

Il ministro dell’interno Matteo Salvini è tornato in anticipo in Italia lasciando il G7 in Canada. Si è recato prima a Como, dove ha incontrato l’autista picchiato da 4 immigrati. Ha aggiunto che questo governo deve rimediare «a 7 anni di buonismo».

Poi a Brescia, dove ha parlato delle femministe e dell’islam. «A sinistra ci sono fenomeni come le femministe che sono a favore dell’islam. O fai la femminista o ti metti il burqa, mettetevi d’accordo con voi stesse. Magari alcune – ha concluso – starebbero anche meglio».

(Fonte: Tv.liberoquotidiano.it)