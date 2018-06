Scimmia vs ruspa: commovente lotta, ma alla fine…[VIDEO]

Condividi

La pagina Facebook “International Animal Rescue” ha condiviso un video in cui un orango tenta di fermare una ruspa e impedire così l’abbattimento degli alberi. Le persone presenti cercano in tutti i modi di fermare l’animale, anche, si spera, per evitare che si faccia male, nulla potendo il suo pur commovente coraggio contro la benna d’acciaio.

«Questo filmato drammatico mostra l’impatto devastante che la deforestazione sta avendo su un prezioso habitat – si legge nel post -. Questo orango disperato cerca rifugio dal potere distruttivo del bulldozer, una macchina che ha già decimato tutto il resto intorno a lui. Nonostante tutti gli ostacoli che gli sono stati lanciati, la nostra squadra è riuscita a salvare questo orango e portarlo in salvo. Purtroppo, scene come questa stanno diventando sempre più frequenti in Indonesia. La deforestazione ha causato un crollo della popolazione orango; gli habitat sono distrutti e gli oranghi sono lasciati morire di fame».

(Ph: Facebook – International Animal Rescue)