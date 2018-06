Toscani attacca la Lega: «peggio del fascismo»

Condividi

Il fotografo Oliviero Toscani intervistato al “Tg Zero di Radio Capital” ha risposto, con il suo solito stile incisivo, ad alcune domande sul nuovo governo. Dopo aver dichiarato che Salvini rischia che «gli immigrati gli taglino le palle», Toscani ha attaccato duramente il governo “gialloverde“, anche se in realtà la parte che gli è più indigesta è quella verde, cioè la Lega. «Anche il fascismo funzionava – ha detto Toscani – , e anche il nazismo. Attenzione. Non si riproporranno con svastiche, pantaloni da cavallo, stivali neri e camicia nera. Ora si propongono sotto un’altra visione, più cattiva e più becera di prima».

«I veri fascisti in confronto a questi qui erano dilettanti – ha proseguito il fotografo -.Deve finire questo razzismo. La civiltà è iniziata sempre con lo scambio culturale, nel rapporto umano tra le persone. Ci hanno messo in testa che tutti dobbiamo vivere per il denaro e per il potere». Infine una battuta sul premier Conte: «assomiglia a Berlusconi da giovane».

