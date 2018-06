Vicenza, Rossi inaugura archivio Dainese: «salvato da tute»

Condividi

A Vicenza è stato inaugurato il Dar Archivio Dainese. Presenti Lino Dainese, Valentino Rossi e Giacomo Agostini, campioni del motociclismo che indossano da anni le tute estese oggi anche allo spazio e all’equitazione. Come scrive Roberta Paolini su La Tribuna a pagina 13, grazie all’intuizione dell’airbag esse sono diventate ancora più sicure.

«Qui si può studiare l’innovazione – ha spiegato Dainese – è il motivo per cui non abbiamo mai buttato le tute danneggiate in gara, ci servivano per migliorare».Dar vuole quindi essere anche laboratorio. «Dar non è un museo, è l’archivio in divenire di un’azienda che guarda al futuro» aggiunge Dainese. Le tute di Dainese le guardavo da bambino perché erano quelle dei grandi – spiega Rossi -. Per noi piloti la tuta è sacra e oggi posso dire che quelle tute hanno salvato buona parte delle mie ossa e della mia pelle» ha concluso il pesarese.

(Ph: Twitter – gpone.com)