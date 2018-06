Vuole dimagrire, 22enne muore dopo operazione

Condividi

Una ragazza di 22 anni di Salerno, Rosaria Lobascio, grande fan di Emma Marrone, è deceduta nelle scorse ore dopo un malore mentre era in casa. Recentemente le era stato ridotto lo stomaco nell’ambito di un’operazione per dimagrire a cui aveva voluto sottoporsi a tutti i costi.

I genitori vogliono sporgere denuncia contro i medici che l’hanno operata. Una sua amica su Facebook l’ha ricordata così: «volevi perdere peso e ti sei sottoposta all intervento. Eri bella così, anche con quei kg di troppo. Non è il chilo in più il problema… Conta la ricchezza interiore che possiedi… Adesso sei lassù tra gli angeli e stai illuminando il cielo. Continuerai da lassù ad illuminare le persone care e dall’alto vedrai tutti i concerti di Emma Marrone. Lei avrebbe voluto avere anche te sotto il palco. Non è colpa tua Rosy – conclude il post – se la vita ti rende speciale e poi all’improvviso ti toglie pure il sorriso. Quel sorriso non è spento,anzi lo porterai con te lassù».

(Fonte: Ilmessaggero.it)

(Ph: Facebook – Rosaria Lobascio)