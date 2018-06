Amministrative 2018, affluenza alle 19: Vicenza 39%, Treviso 40%

Condividi

Alle ore 19 l’affluenza alle urne nel comune di Vicenza è stata di 39, 86% secondo i dati del Comune. 41% secondo il Viminale. In provincia il comune con il dato più alto è Chiampo con il 46%.

A Treviso l’affluenza alle 19 è del 40%. In provincia il comune con più affluenza è Castello di Godego con il 43%. In entrambi i capoluoghi il dato è in crescita rispetto alle precedenti consultazioni.