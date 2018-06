Autonomia Veneto, ministro Stefani convoca Zaia

Condividi

Il ministro per gli affari regionali Erika Stefani ha convocato per martedì 12 giugno alle 12 il governatore del Veneto Luca Zaia per continuare la trattativa sul trasferimento di competenze da Roma a Venezia, cioè sull’autonomia. Zaia sarà il primo, poi verranno Fontana (Lombardia) e Bonaccini (Emilia Romagna).

Lo ha reso noto la stessa Regione Veneto in un comunicato. A marzo fu firmata una bozza di preintesa con il governo Gentiloni. Si partirà da lì per completare il trasferimento di competenze chiesto dai veneti attraverso il referendum dello scorso ottobre.