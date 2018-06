«Foro Boario di Padova? Democrazia al capolinea»

Condividi

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’architetto Paolo Pavan sulla riqualificazione dell’ex foro Boario di Padova

Lunedì 11 giugno Lorenzoni (vicesindaco di Padova, ndr) porterà in Consiglio Comunale la modifica al “Piano degli Interventi” per il Foro Boario di corso Australia. In tal modo sancirà l’assegnazione dell’area al Consorzio Leroy Merlin-Zed, per mezzo secolo. Lorenzoni, che dall’insediamento della nuova giunta ha sempre alternato bastone e carota, dichiarando che da una parte è impossibile fermare la Convenzione firmata dal Commissario Prefettizio e dall’altra che la proposta della Leroy Merlin è un’occasione per la città, ora si sbraca ad elencare le eventuali penali da pagare alla Leroy Merlin, senza più elencare le “magnifiche sorti” che sarebbero nel destino dell’area e della città per il “merito” della Multinazionale Francese. Sennonché a supporto di questa tesi non ha mai portato alcun referente legislativo e dato concreto, nemmeno quando pungolato dallo scrivente sulle pagine di “Vvox”.

Anzi: dopo aver affermato in Commissione Edilizia che la penale si sarebbe aggirata su un range compreso tra 3 milioni e 300 milioni di Euro, si è affrettato in Assemblea di Coalizione Civica a smentire se stesso affermando che si sarebbe aggirata intorno ai dieci milioni (nota bene: ieri, in un articolo su “Il Mattino di Padova“, Lorenzoni asseriva che l’indennizzo minimo era di 4 milioni di euro), senza mai dare notizia di chi fossero i responsabili di tali conteggi (a questo punto viene da pensare che i calcoli siano stati fatti dalla stessa Leroy Merlin anziché dall’Avvocatura del Comune) e in base a quali elementi e normative legislative.

Ma la vera domanda alla quale Lorenzoni non risponde è la seguente: perché l’Amministrazione Pubblica dovrebbe rispondere di eventuali penali se la Convenzione con la Leroy Merlin prevede il famigerato svincolo a ridosso delle mura monumentali del Cimitero Maggiore che (fino a lunedì 11 giugno) non è mai stato adottato dal Comune? Evidente, come giustamente hanno affermato gli architetti Sergio Lironi e Luisa De Biasio Calimani, durante i lavori di Agenda 21, che la Leroy Merlin ha fatto una proposta di accordo a suo rischio e pericolo, perché se la Variante al Piano degli Interventi fosse rigettata dal Consiglio Comunale, compreso il “polpo”, il famigerato svincolo a ridosso delle mura del Cimitero Maggiore, nulla le sarebbe dovuto.

Inconcepibile che si possa tentare di condizionare e intimidire i rappresentanti del Consiglio Comunale millantando penali da pagare con calcoli senza riscontro e su basi aleatorie di normative mai citate. Per inciso: i lavori di Agenda 21, l’Agenzia Comunale che aveva il compito di raccordare il “progetto” Leroy Merlin con le esigenze della Società Civile hanno dimostrato che si trattava solo di un espediente per “imbonire” e creare consenso. E alle domande dei partecipanti non è stato dato riscontro, anche quando erano elementari come quella fatta dallo scrivente: chi sono i progettisti? Dov’è il progetto architettonico? In sostanza il processo partecipativo è stato solo una farsa, tanto che contro lo svincolo si sono espresse pressoché tutti i partecipanti, ma Lorenzoni nonostante ciò propone l’approvazione del medesimo in Consiglio lunedì, proprio perché altrimenti salterebbe l’accordo con la Leroy Merlin.

Approvare la variante al piano degli interventi con il nuovo svincolo significa tradire il mandato per il quale si è stati eletti (fermare la grande distribuzione, alleggerire il trasporto su gomma, difendere dall’inquinamento, produrre politiche territoriali sostenibili). Senza alcuna scusa: una viabilità di questo tipo comporterà una perdita di posti di lavoro (come ha dimostrato la Confcommercio), un intasamento veicolare insostenibile, così come l’inquinamento atmosferico e acustico. E l’interesse pubblico? Dai pochissimi elementi emersi del cosiddetto progetto”, nemmeno la monumentalità dell’opera vincolata della Cattedrale dell’architetto Giuseppe Davanzo si salverà, se i bacini di laminazione dello svincolo, il rovesciamento dell’ingresso all’area, lo sventramento di alcune pareti, la permanenza delle superfetazioni delle serre, l”innalzamento di cancellate sul fronte principale, le imbracature dei pilastri ecc, verranno ad essere realizzati. Mi auguro il sovrintendente Alberti valuti con attenzione.

Sì è vero: l’Amministrazione Pubblica ha compiti di bilancio insostenibili per provvedere al restauro della “Cattedrale” e dei 240.000 mq dell’area su cui sorge. È incontrovertibile però si tratti di un bene pubblico strategico, che non può essere ceduto senza alcun beneficio ad una multinazionale (quella dei braccialetti elettronici ai dipendenti). E se ora la si cede per mezzo secolo, molti di noi non ne vedranno il ritorno in mano pubblica. Anche perché ritorno non ci sarà con questa logica: tra cinquant’anni se Lorenzoni fosse vivo, probabilmente proporrebbe di rinnovare la Convenzione con la Leroy Merlin, perché il bilancio del Comune non permetterebbe di agire in proprio sulle rovine che la multinazionale lascerà. Ultima considerazione: credo che la sconfortante forbice tra promesse di campagna elettorale e la pratica di gestione del potere, porterà anche questa maggioranza comunale alla scomparsa politica ed etica.

Paolo Pavan

Architetto