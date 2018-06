Free vax sfilano a Padova: «speranza da neo-ministro M5S»

Condividi

Ieri free vax e no-vax hanno manifestato in corteo a Padova dai giardini dell’Arena fino a piazza Duomo per chiedere al nuovo ministro della Salute Giulia Grillo di eliminare l’obbligo vaccinale. Come scrive Elvira Scigliano su Il Mattino di Padova a pagina 18, con loro c’era anche Dario Miedico, radiato dall’Ordine dei Medici di Milano per le sue posizioni anti-vaccini.

«Giulia Grillo, l’attuale ministro della Salute, si è espressa molto chiaramente – ha detto Miedico -, ma noi dobbiamo ancora restare con il fiato sul collo di quei funzionari nominati dall’ex ministro Lorenzin che faranno di tutto per confonderla. Questa legge ha tenuto fuori dalle scuole, dalle gite, dalle recite i nostri bambini, mentre i nostri piccoli non vaccinati sono i più sani di tutti. Dunque – prosegue – non abbassate la guardia: parlate con amici e parenti e fategli capire che abbiamo ragione. Eliminare l’obbligo dei vaccini si può. Io sono stato radiato per essermi messo contro i vaccini – ha concluso -, ma per quanto mi riguarda non sono affatto radiato: continuo a fare il medico a tutti gli effetti».