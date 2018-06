Governo Conte, parla Bertinotti: «rischio regime»

Condividi

L’ex presidente della Camera e leader di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti, intervistato dall’ Huffington Post ha parlato del nuovo governo formato da Lega e M5S. «Il modello culturale – spiega Bertinotti – è quello delle repubbliche popolari dell’Est. Il contrasto non è più contrasto ma dissenso. Non c’è maggioranza e opposizione, c’è consenso e dissenso e la personalizzazione del dissenso. Gli attacchi di Salvini a Saviano sono indicativi di questo stato di cose. Chi dissente viene delegittimato. Non viene contrastato con la dialettica: viene sabotato».

«O viene disvelato il meccanismo – prosegue Bertinotti – oppure la formula “facciamo opposizione” è impotente. Perché non serve dire “torniamo nei territori“. Non lo puoi fare perché non lo sai fare: per farlo devi ricostruire te stesso. Per fare opposizione devi avere un’alternativa: loro ce l’hanno, tu no. Per ora l’opposizione è un battibecco perché non ha un’idea di società e democrazia. Vanno banditi termini come “fascismo” – aggiunge Bertinotti – : è fuorviante. Con “regime” non intendo che arrivano i colonnelli, non intendo un regime che nasce uccidendo o arrestando i suoi avversari più pericolosi in stile Matteotti o Gramsci. Intendo invece tendenze di “democratura” già esistenti in società post-democratiche. Orban, Erdogan, Putin, pur nelle loro diverse fisionomie, sono profeti di nuovi regimi post-democratici».