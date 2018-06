Immigrazione, Strada: «è incontrollabile, ci sarà nuova ondata di sbarchi»

Condividi

«Ho 70 anni e sono sconcertato – ha detto Gino Strada a Lucia Annunziata a “1/2h” in più su RaiTre -. Non mi aspettavo di vedere un ministro degli interni razzista».

Per quanto riguarda la frase di Salvini «è finita la pacchia», il fondatore di Emergency ha detto: «ma Salvini ha lavorato in miniera?». Infine, sugli sbarchi: «prevedo nuova ondata di arrivi, l’immigrazione non è controllabile»