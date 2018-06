Meteo Veneto, l’estate tentenna: in arrivo nuovi temporali

Condividi

Domani sarà un’altra giornata calda, con punte di 30 gradi. Ma da martedì a giovedì arriveranno anche sul Veneto piogge e temporali.

Le temperature si abbasseranno anche fino a 21 gradi: una media primaverile, ma non certo estiva come in questi giorni.

(Fonte: 3bmeteo.com)