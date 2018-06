Morte Bourdain, il paparazzo: «mi pento per quelle foto»

Condividi

«Un solo scatto non può portare al suicidio, ma se Bourdain avesse visto quello che ho visto io…». Il fotografo Rino Barillari, intervistato da Luca Telese, racconta della sera in cui ha visto Asia Argento con Hugo Clement, che ha 25 anni meno di lei, che a sua volta ne ha una ventina in meno dello chef televisivo morto suicida venerdì scorso. «Limonavano come ragazzini di 16 anni» spiega Barillari.

«Se mi avessero detto che c’era una vita in ballo – aggiunge – mi sarei fermato». L’attrice e regista però gli avrebbe chiesto di non pubblicare le foto. «Se dovessi mandare liberi tutti quelli che dicono “Mi rovini!” smetterei di fare questo lavoro» conclude cinicamente il fotografo.

(Fonte: Dagospia.com)