Padova, la Ruffini (Coalizione Civica) contro Leroy Merlin

Condividi

Anche Daniela Ruffini, consigliera di Coalizione Civica a Padova e quindi facente parte della giunta che amministra la città del Santo e prende le decisioni, come quella di trasformare l’ex foro Boario di Corso Australia in un centro commerciale, ha manifestato contro la decisione di trasformare l’ex foro Boario in un centro commerciale Leroy Merlin. Con lei esponenti di Rifondazione Comunista di Padova. «Al vicesindaco Lorenzoni ho chiesto di ritirare il bando l’anno scorso – ha detto Ruffini -. E facciamo con gli abitanti della zona un progetto di riqualificazione».

«Non sono per niente contenta – ha aggiunto e concluso – di non essere stata ascoltata e che le promesse non siano state mantenute. Spero che il consiglio bocci il piano di interventi».