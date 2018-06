Ricatto hard a prete, 3 romeni alla sbarra

Condividi

A Bologna una romena di 29 anni è stata denunciata e arrestata negli scorsi mesi per aver ricattato un prete che le ha dato 1700 euro per non pubblicare i video dei loro rapporti sessuali in canonica che lei girava segretamente col telefonino. Nei giorni scorsi il giudice ha convocato anche il di lei fratello con la fidanzata.

Tutti e tre sono accusati di estorsione. La donna aveva detto che il prete la amava e le aveva dato soldi per non farla tornare in Romania, ma il giudice non le ha creduto e pensa che ci sia stata premeditazione nel voler incastrare il parroco. L’uomo ha 75 anni e aveva chiesto un trasferimento. Dopo aver sborsato un po’ di soldi ha deciso di denunciare.

(Fonte: Ilgiornale.it)