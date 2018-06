Stabile Veneto vuole il Teatro Romano? Dimostri di meritarselo

Condividi

Intervistato in esclusiva da questo quotidiano on line nei giorni caldi delle proteste per la retrocessione da Teatro Nazionale a Teatro di Rilevante Interesse Culturale, il vicepresidente dello Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto, aveva preannunciato una “grande idea” per tornare a Verona dopo il divorzio dalla Fondazione Atlantide di Paolo Valerio. Strategia concreta, ma ad alto tasso simbolico, visto che quella rottura era stata una delle prime cause – anche se non l’unica – dello scossone. Neanche due mesi dopo, le cronache svelano qual era la “road map” messa a punto dai responsabili del teatro pubblico veneto. L’assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari ha aperto il confronto con il sindaco di Verona Federico Sboarina e il suo assessore alla cultura Francesca Briani: l’ipotesi è quella dell’ingresso dell’Estate Teatrale Veronese nel “bouquet” dello Stabile. Secondo quanto riportano i giornali, si sarebbe nelle prime fasi di un progetto ancora largamente da mettere a fuoco.

L’idea non è una novità nella storia dello Stabile. Il precedente, mandato agli archivi con una separazione da quasi un decennio, è vicentino e risale all’inizio degli anni Duemila. Se il discorso riguarda oggi una rassegna estiva ben consolidata e prestigiosa come quella in riva all’Adige e un teatro antico come il Romano, anche allora c’erano di mezzo un festival, il Ciclo degli spettacoli classici (che fra l’altro ha più o meno la stessa “anzianità di servizio” dell’Estate Teatrale) e un teatro storico, l’Olimpico. L’altra volta, non era andata a finire bene. L’Olimpico era stato “consegnato” dal Comune di Vicenza allo Stabile dopo una manovra di progressivo avvicinamento avvenuta durante il doppio mandato da sindaco di Enrico Hüllweck (conclusosi nel 2008): presenza sempre più assidua del teatro regionale fra i protagonisti delle produzioni allestite sulla scena palladiana, ruolo di “direttore artistico” per lo Stabile stesso, guidato allora da Luca De Fusco. Infine, ingresso del Comune nel gruppo dei soci, a fianco di Regione, Padova e Venezia. Il cambio di orientamento politico dell’amministrazione, con la vittoria del centrosinistra nella primavera 2008, segnò anche l’inizio di una non facile manovra di sganciamento.

La rinuncia del Comune (assessore alla cultura era Francesca Lazzari) fu motivata anche con l’onerosità della quota societaria, che incideva annualmente per quasi mezzo milione di euro, oltre che con la diversità di vedute sul “che fare” dentro allo scrigno scenico palladiano. Peraltro, sancito il divorzio venne alla luce un “danno collaterale” al quale mai finora è stato possibile rimediare. Durante la gestione dell’Olimpico da parte dello Stabile, infatti, il contributo ministeriale storicamente assegnato al Ciclo degli spettacoli classici vicentini, fu assorbito dallo Stabile stesso e non è mai più stato scorporato. Tornata “autonoma”, la rassegna vicentina si è trovata quindi priva dei quasi 100 mila euro che il Mibact le assicurava. Né comunque in seguito è mai stato possibile ottenere dallo Stato un nuovo riconoscimento finanziario per il Ciclo.

Naturalmente, non è detto che questi percorsi debbano ripetersi a Verona, anche se le analogie, almeno in partenza, sono indubbiamente significative. Fra l’altro, va sottolineato il fatto che l’Estate Teatrale Veronese si trova in mezzo al guado per quanto riguarda la direzione artistica, visto che a fine estate cesserà la lunga militanza di Giampietro Savorelli alla guida del festival. Già si è avuta qualche polemica per una procedura non da tutti gli addetti ai lavori gradita, rispetto all’individuazione del nuovo direttore artistico. Che peraltro non è ancora avvenuta. In questa situazione, è possibile che lo Stabile provi a forzare i tempi per assumere la responsabilità del festival fin dall’anno prossimo.

Sul progetto ancora non sono emersi dettagli. Di certo, l’operazione è chiaramente considerata a Venezia-Padova come un passaggio cruciale per riguadagnare la qualifica di Teatro Nazionale. E poiché le valutazioni ministeriali sono triennali, è chiaro che il tempo non è molto. Ma è lecito domandarsi se allo Stabile sono pronti e sono in grado. Occorre mantenere e se possibile aumentare la qualità di una rassegna che negli ultimi tempi è parsa incline a un eclettismo perfino esagerato. Occorre avere idee di valore, promuovere alleanze produttive qualificanti, rilanciare il capitolo shakespeariano del festival, da sempre punto di forza della rassegna, magari trovare nuove prospettive rispetto alle più recenti tendenze della prosa, lanciandone il confronto con la scena romana. Nulla che negli ultimi anni sia stato tra i punti di forza dello Stabile del Veneto, incline semmai alla routine diffusa della pervasività sul territorio. Che è un valore, ma non l’unico e neanche il principale, se la qualità resta ai margini.

In ogni caso, in questo momento l’Estate Teatrale, ovvero il Comune di Verona – a prescindere dall’evidente sintonia politica sottesa all’operazione – si trova nella condizione di poter “alzare il prezzo”, considerando l’urgenza dello Stabile di espandersi per riguadagnare posizioni. Sarebbe imperdonabile che si lasciasse campo a una pura e semplice “annessione”, che si avallasse la sbrigativa logica della somma algebrica di due realtà così differenti come uno storico festival estivo e un teatro territoriale in cerca di un ruolo più incisivo. Invece, è cruciale che non si transiga a proposito della garanzie sulla qualità e sull’autonomia di un festival che ha fatto la storia della prosa in Italia. In caso contrario, una “cessione di sovranità” incondizionata e accentuata, una consegna senza le necessaria garanzie del Teatro Romano allo Stabile del Veneto, sarebbe una rovinosa sconfitta non solo per Verona, ma anche per il teatro italiano.