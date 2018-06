Toffa compie gli anni e torna sui social: «è bello vivere»

Condividi

Dopo due settimane in cui non postava nulla, Nadia Toffa, nel giorno del suo compleanno, torna su Instagram per rassicurare i fan.«Il giorno del compleanno è un giorno importante dell’anno in cui si tira una riga e si fanno bilanci» scrive l’inviata de “Le Iene”, che oggi compie 39 anni.

«È bello osservare i propri limiti, è bello vivere – aggiunge -. So che sembra una frase fatta, ma scriverlo fa effetto. E il mio bilancio di oggi si riassume in un pensiero d’amore e luce…A tutta vita». La Toffa conclude con i ringraziamenti ai fan: «Un grazie immenso per tutti i vostri meravigliosi auguri. Sono al telefono da stamattina presto 😂 Grazie di esservi ricordati di me 🙂Sarà sicuramente un gran compleanno ragazzi 🙏🏻 Vi abbraccio forte e buona vita».