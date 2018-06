Vicentina Georgette: hater dubitano sclerosi, lei posta foto referto medico

Condividi

L’ex concorrente di “Temptation Island”, la vicentina Georgette Polizzi, si è sfogata su Instagram contro chi le scrive che la sua malattia sarebbe un’invenzione per farsi pubblicità. «Mi dà fastidio sentire per l’ennesima volta questa cosa – ha scritto -. Sono schifata e infastidita molto. Mi dà fastidio che le mie amiche vengano a riferirmi che soprattutto nella mia città piuttosto che in altri luoghi, come in parecchi messaggi che ho ricevuto, dicano che non sono assolutamente malata e che mi sono inventata tutto per business. Sono allibita per questa cosa».

Ha così deciso di postare la foto del referto medico che le diagnosticava la sclerosi multipla. Ha poi aggiunto che secondo i medici la sua salute è in netto miglioramento.