Vicenza, grande bellezza? Alle parole seguano i fatti

Le parti politiche che si sono contese il governo di Vicenza, durante la campagna elettorale non si sono espresse sul futuro delle istituzioni museali cittadine, sulla funzione che devono avere nella città di Palladio patrimonio dell’umanità. Gli interventi che si sono succeduti, soprattutto negli ultimi anni, pensando di sconfiggere un atavico immobilismo con un frenetico attivismo, sono avvenuti in modo episodico e frammentario, senza una visione d’insieme che garantisse che ciò che si stava facendo fosse funzionale a un preciso progetto. Si è coltivata l’idea sbagliata che una città storica potesse accettare passivamente l’estetizzazione del rinnovamento all’insegna di una generica “bellezza” invocata a glorificare qualsiasi intervento, nello spazio urbano o nell’interno dei suoi prestigiosi monumenti. E ora ci si trova davanti a inquietanti interrogativi, perché gli addetti ai lavori, che non si sono mai confrontati con i cittadini, devono fare i conti con iniziative prese dai predecessori che il tempo rende ampiamente superate.

Il mondo in cui viviamo è fatto di passato e di futuro, un passato difficile per molti, un futuro di cui nessuno ha la forza di affrontare le incognite pur continuando a studiarlo e a interrogarlo. Oggi tutto appare grande e possibile a parole, ma ogni piccola cosa è complessa nella realtà. Penso al sogno del “grande Chiericati”, la pinacoteca cittadina denominata Museo Civico, che ambisce diventare un museo polivalente e polifunzionale, accogliendo i materiali più eterogenei delle più diverse epoche: pittura e scultura medioevali, rinascimentali, barocche, lasciti ottocenteschi e novecenteschi, mobili, ceramiche, tessuti, e perfino una collezione di giocattoli, perfettamente funzionanti, si dice, dirottata da Torino a Vicenza per la gioia di grandi e piccini. Non è possibile che il Chiericati possa ospitare tutto ciò, nato per essere la dimora di una nobile famiglia, trasformato in pinacoteca con il compito di fare la storia della creatività vicentina e veneta. Non si capisce che senso abbiano operazioni di cui si parla solo sottovoce per non compromettere decisioni tutte da valutare e da verificare, Sarebbe un grande risultato riuscire a dare giusto respiro ai tanti capolavori ammassati nelle anguste cellette dell’ala novecentesca o malamente accostati nella maggiori sale del piano nobile.

Non credo che il Chiericati possa ospitare in ordine sparso generiche opere del Novecento in attesa di giudizio. A malapena, ritengo, le più significative dei lasciti Pozza Quaretti e Ghiotto, pervenute in tempi non sospetti, non certo le numerose che arrivano oggi da più parti con pretese assurde. Non è solo questione di spazi, ma di opportunità. La produzione contemporanea ha criteri di valutazione e di presentazione particolari. Ideale sarebbe stato il recupero dell’ex Fiera ai Giardini Salvi per una galleria d’arte contemporanea, in cui poter fare anche attività didattica in collegamento con le scuole cittadine. Il problema non si risolve con una fantomatica galleria privata nel Torrione di Porta Castello. Un prestigioso palazzo palladiano, qual è il Chiericati, non sopporta innaturali travestimenti. Già nel sottotetto sono state installate le stanze del marchese Roi, che bene avrebbe fatto la Fondazione che porta il nome dell’illustre mecenate mantenere nel palazzo nobiliare da lui abitato in contrà San Marco. Il seminterrato ospita in zone d’ombra rassegne di ogni genere, non tutte confacenti alla natura archeologica del sito.

Chi sovrintende, chi regola tutto ciò ? Un direttore reggente, che mi auguro diventi effettivo, e un assessore che presiede alla delicata materia. Finora le cose sono andate avanti a singhiozzo, con molte parole e pochi fatti. La precipitosa pubblicazione di troppi cataloghi scientifici, sul cui valore nutro molti dubbi, contribuisce a creare false aspettative, di cui è responsabile anche chi con leggerezza ne sostiene i costi.