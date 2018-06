Amministrative, nel Veronese zero voti al candidato “secondino”

Condividi

11:02 – Non è andata bene la lista civica “Alba Chiara” formata esclusivamente da agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere veronese di Montorio.

L’idea è stata introdotta in alcune città. Nel piccolo paesino di San Mauro di Saline (Verona), piccolissimo comune montano della Lessinia (582 abitanti, 496 elettori), il candidato sindaco Angelo Sebastiano Campanile (in foto) ha raccolto zero voti. (Fonte: Ansa – 10:02)