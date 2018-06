Aquarius, profughi ancora in alto mare: «cibo solo per 48 ore»

Condividi

Continua lo scontro diplomatico fra Italia e Malta sull’accoglienza dei 629 migrant (tra cui tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte) tratti in salvo dalla nave Aquarius. L’imbarcazione si trova tutt’ora a trentacinque miglia nautiche dall’Italia e ventisette da Malta e sta attendendo novità dalle autorità dei due paesi per sapere in che porto poter attraccare.

Intanto però Aloys Vimard, capo progetto di Medici Senza Frontiere imbarcato sull’Aquarius, lancia un’allarme: «questa è una nave che può ospitare al massimo 500-550 persone, perciò siamo oltre il limite. Abbiamo cibo, medicine e coperte ancora per pochi giorni, non più di 2 o 3. Poi non so che accadrà. Per noi la salvezza dei rifugiati dovrebbe venire prima di ogni considerazione politica».

(ph: Facebook: Paola Nugnes Cittadina al Senato con il M5S)