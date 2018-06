Aquarius, Salvini: «prima vittoria, alzare la voce paga» [VIDEO]

Condividi

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha organizzato una conferenza stampa dove ha commentato la vicenda della nave Aquarius, conclusasi con l’offerta della Spagna di prendersi carico dei 629 migranti a bordo. «Soddisfazione per come si va risolvendo la vicenda di questo ennesimo barcone. Evidentemente alzare garbatamente la voce, cosa che il governo italiano non faceva da tempo, paga. L’abbiamo fatto con un governo compatto, alla faccia di chi cercava spaccature tra Lega e 5Stelle. Abbiamo aperto un fronte di discussione per una nuova politica sull’immigrazione a livello continentale. Sicuramente non si chiude oggi la partita ma è un primo importante segnale del fatto che l’Italia non può continuare a sostenere da sola questo peso enorme».

«A tutti i fenomeni che da ieri mi accusano di cattivismo, razzismo e fascismo, – attacca Salvini – dico che nelle ultime ore, su mia iniziativa, avevamo dato la disponibilità di trasbordare donne e bambini che si trovano a bordo dell’Aquarius. Ovviamente il nostro obbiettivo è di continuare a salvare vite umane facendolo prima della partenza in Mediterraneo. L’Aquarius, tra l’altro, non ci ha nemmeno risposto, alla faccia dell’emergenza in corso. Il problema si è risolto grazie al buon cuore del governo spagnolo. Evidentemente l’Unione Europea non può andare avanti a buon cuore e quindi contiamo da oggi su un nuovo inizio».

Poi continua con una stoccata alle Ong: «ora mi risulta che un’altra nave si trova a 80 miglia nautiche dalla Libia in attesa del suo ricco carico di esseri umani e noi continueremo la nostra linea. La cosa curiosa è che tutte queste Ong in giro per il Mediterraneo non hanno una sola bandiera italiana. C’è mezza Europa li dentro ma a farcene carico siamo solo noi».

«Siamo al governo da 9 giorni e stiamo cercando di recuperare anni di dormite pregresse – conclude Salvini -. Due i fronti su cui stiamo lavorando: i costi che i cittadini italiani sostengono per questo esercito di finti profughi (nel 2018 i casi di profughi politici riconosciuti sono 6 casi su 100, in 4 casi su 100 è stata riconosciuta la protezione sussidiaria). Stiamo lavorando sui 35 euro cadauno perchè vogliamo che questa cifra rientri nella media europea. Tutti i Paesi europei spendono di meno e anche noi spenderemo di meno. Sono curioso di vedere se tutte queste cooperative e solidali di professione, incassando meno, continueranno ad essere generosi e accoglienti. Altro fronte su cui stiamo lavorando è quello dei tempi di smaltimento delle richieste che oggi arrivano a 3 anni dallo sbarco alla fine del percorso. Tutto questo a garanzia dei rifugiati veri. Abbiamo aperto un fronte a Bruxelles perchè la Commissione Europea adempia a quelle che sono necessità e doveri che nei confronti dell’Italia non sono mai stati rispettati».