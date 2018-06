Belluno, ritrovato aliante scomparso: morto il pilota

Condividi

16:00 – Nella giornata di ieri un aliante partito dalla base di Belluno aveva fatto perdere le sue tracce. Oggi il velivolo è stato ritrovato insieme al corpo senza vita del pilota trevigiano. Lo comunica il Soccorso Alpino che ha partecipato alle ricerche assieme ai vigili del Fuoco. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che stava passando nelle vicinanze impegnato in un’altra missione, ha avvistato l’aliante intorno nella tarda mattinata.

Il velivolo era precipitato in zona Le Piaie, tra il Monte Serva e il Monte Pelf, a 1.800 metri di quota. L’eliambulanza ha sbarcato tecnico di elisoccorso, medico e infermiere, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pilota, A.M., 59 anni, di Castello di Godego. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata recuperata con un verricello e trasportata all’ospedale di Belluno. (Fonte: Ansa)

(Ph. Suem Veneto / Twitter)