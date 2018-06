Brutto voto, mamma picchia prof: «se merita 4 perchè devo dare 6?»

Condividi

La vicenda della mamma che ha alzato le mani sulla professoressa del figlio a Selvazzano, in provincia di Padova, è una delle cronache più discusse in questi giorni. Le condanne al gesto sono arrivate da tutte le parti, anche dal sindaco del paese Enoch Soranzo che ha pubblicato una lettera su Facebook. «Non avrei mai pensato nè voluto esprimere il mio pensiero conseguente ad un fatto di inaudita violenza accaduta alla scuola media Albinoni di Caselle: una insegnante è stata vittima di una aggressione nell’atrio della scuola alla fine dell’ultimo giorno di scuola da parte di una mamma arrabbiata per il brutto voto dato al figlio. Non entro nel merito della vicenda ma pubblico la CONDANNA come sindaco, papà e cittadino, dell’assessore Rossi alla Pubblica Istruzione, di tutta la mia giunta e del consiglio comunale di questa DEPRECABILE AZIONE. Ora un’insegnante riporta un forte trauma cranico ed il setto nasale rotto…per quale ragione? Per aver fatto il suo dovere di educatrice…non ho davvero parole. Siamo orgogliosi di Lei professoressa Redaelli, della sua collega professoressa Marta Schiavon presente in questo terribile momento (anche lei strattonata) e di tutte le insegnanti dei nostri due istituti comprensivi. Abbiamo davvero un eccellente corpo docente, preparato appassionato ed affidabile. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso, che nessuno si permetta mai più di compiere simili gesti privi di rispetto, educazione e umanità. Ai nostri ragazzi è stato dato un pessimo esempio. Mi auguro che simili vergognosi eventi non accadano MAI più».

La professoressa, intervistata dal Mattino di Padova, ha raccontato: «quella donna era una furia. “Perché non ha interrogato mio figlio? Era un suo diritto”, ha gridato. Mi ha colpito con una manata in faccia, poi con un pugno in testa. Io sono caduta, mezza svenuta, e quando ho ripreso conoscenza c’era sangue dappertutto. Io l’ho interrogato giovedì e ha preso 4. La madre pretendeva che lo sentissi ancora ma venerdì era anche l’ultimo giorno di scuola, dedicato alla festa dell’istituto. Non c’era il tempo materiale per farlo. E comunque avevo misurato la sua preparazione esattamente il giorno prima. Se un ragazzo merita 4 perché gli devo dare 6? Ed è esattamente questo che chiedeva quella madre. Si presentava a scuola a ogni ora, spesso fuori dagli orari di ricevimento. Pretendeva che io e i miei colleghi abbandonassimo le lezioni per parlare con lei. In alternativa ci lasciava lettere con scritto quello che avremmo dovuto fare. “Mio figlio dovrà disputare i campionati europei. Chiedo che vogliate essere comprensivi (…)”. Mi dispiace ma la scuola deve fare la scuola».

A seguito della denuncia da parte della docente per lesioni aggravate, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, come riporta il Gazzettino la madre ha pubblicato su Facebook due post. Il primo con scritto «una persona accumula, accumula…e poi esplode» seguito dal secondo «all’inizio le battaglie le vincono i falsi, ma la guerra la vince l’onesto». «Io ho sbagliato – conclude la madre – ma lei mi sfidava».

