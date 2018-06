Chiampo, asfaltata la Lega: solo 9%

Condividi

Colpo di scena nelle amministrative 2018 in Veneto. Come riportato dal Viminale, a Chiampo nel Vicentino lo scrutinio si è chiuso decretando una sonora quanto inaspettata batosta per la Lega. Nella sfida a due con il candidato sindaco della lista civica Nuova Chiampo, Matteo Macilotti, il candidato sindaco del Carroccio, Mariano Vantin (in foto), esce con le ossa rotte raccogliendo solo il 9,75%. Macilotti è stato eletto sindaco al primo turno con un travolgente 90,24%.

(ph: Facebook – Erika Stefani)