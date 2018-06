Conte sindaco, Salvini: «i trevigiani hanno premiato la serietà»

Condividi

«Un abbraccio a Mario e a tutta Treviso, grazie per quello che avete fatto e soprattutto per quello che farete». Ha salutato così la vittoria del leghista Conte il segretario Matteo Salvini, intervenuto in collegamento telefonico durante la conferenza di questa mattina, alla presenza del governatore Luca Zaia e del neo eletto primo cittadino. Un risultato che è «il premio degli elettori» per essere rimasti con i piedi per terra, senza fare «promesse mirabolanti»

«Mi sarebbe piaciuto essere insieme a voi – aggiunge il ministro dell’Interno -, ma sono due giorni che sono in collegamento con ammiragli, ministri e viceministri, perché ho deciso che l’Italia non può diventare il campo profughi d’Europa. Quindi, con l’obbiettivo di salvare vite umane e mettere in sicurezza donne e bambini, voglio mettere fine al business dell’immigrazione clandestina e vedere se riusciamo a fare in un mese quello che gli altri non hanno fatto in sette anni».