Dessert horror a Palermo: «cameriere, c’è un dito nel gelato»

Condividi

Un cliente di una gelateria di Palermo ha trovato un dito mozzato dentro al suo gelato. Il malcapitato ha fatto la macabra scoperta a casa, dopo aver acquistato una vaschetta da gustare con la famiglia, soltanto dopo aver iniziato a mangiare. Preso dal disgusto e dal panico, l’uomo si è recato subito dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo, che si sono recati al bar, nella zona di Passo di Rigano. Mentre ascoltavano i proprietari e i dipendenti del locale si sono accorti che ad uno di loro mancava una falange.

L’uomo, un 40enne italiano, se la sarebbe amputata mentre stava lavorando. Era stato poi medicato, ma l’incidente era passato in sordina e nessuno aveva denunciato l’accaduto perché il dipendente non aveva un contratto regolare e non voleva rischiare il posto. Come riporta il Giornale di Sicilia, i militari hanno segnalato la presunta irregolarità della posizione lavorativa in procura, ma non è escluso che dopo quanto accaduto scattino anche controlli su macchinari e igiene della gelateria.