Biennale, Donazzan contro curatore travestito: «non adatto»

E’ polemica sull’assessore regionale all’Istruzione Elena Donazzan dopo le sue frasi su Milovan Farronato (in foto), responsabile del padiglione Italia della Biennale Arte 2019. Farronato, 43 anni ed un curriculum internazionale di spessore nel campo delle arti e delle mostre, è solito presentarsi travestito, con unghie laccate e rossetto. Questa abitudine però non è andata giù alla Donazzan che lo ha preso di mira sul suo profilo Facebook.

«Lei, pardon lui, è #MilovanFarronato: – si legge nel post dell’assessore forzista – Ieri è stato nominato dal ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli (…).Sì, avete capito bene. Lui è stato chiamato a rappresentare l’Italia alla Biennale d’Arte veneziana del prossimo anno: non al Carnevale di Venezia quindi, ma all’appuntamento culturale più importante per il Veneto e l’Italia tutta, lui sarà il nostro biglietto da visita verso le migliaia di visitatori internazionali che parteciperanno alla Biennale. Le foto tratte dal suo profilo Instagram si commentano da sole: sia chiaro, ciò che fa nel privato non mi interessa. Ma posso dire che quando si deve rappresentare una Nazione servirebbe essere quanto meno… più autorevoli? Non so voi, ma io non ho parole!».

Una posizione che, come scrive Paolo Mutterle sul Giornale di Vicenza a pagina 18, ha incontrato subito le ferme reazioni di Nicolas Ballario giornalista del periodico culturale “Rolling Stone”: «Farronato ci piace perché non è triste e grigio come la mente ottusa di questa Donazzan». Molto dura anche Helga Marsala della rivista “Artribune” che parla di «uscita patetica» e di un caso di «bullismo & potere, nel cuore di un’italietta che odora di provincia, di bar sport e di parrocchia, nel senso peggiore dell’espressione».

(ph: Facebook – Milovan Farronato)