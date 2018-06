Erdogan: «chiudere moschee porterà a guerra di religione»

Condividi

E’ di qualche giorno fa la notizia che l’Austria ha deciso di chiudere alcune moschee e di espellere degli imam. E’ a questa forte presa di posizione che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan risponde con parole dure. «Queste misure prese dal cancelliere austriaco stanno, io temo, portando il mondo verso una guerra fra Crociati e la Mezzaluna», ha detto in un suo discorso tenuto ad Istanbul.

«Loro dicono di voler buttare fuori dall’Austria i nostri religiosi. Credete forse che noi non reagiremo se faranno una cosa del genere?», commenta definendo il carattere del cancelliere austriaco Sebastian Kurz come «anti-islamico» e giudicando questo provvedimento come il «risultato di un’ondata populista, islamofoba, razzista e discriminatoria in un Paese, l’Austria, nel quale vivono almeno 360.000 persone di origine turca, 117.000 delle quali hanno nazionalità turca».

Fonte: Repubblica

Ph: Di Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40936968