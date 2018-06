Lega non più nord, boom nei municipi di Roma

Condividi

Duplice sconfitta per il M5s a Roma dove si è votato per il rinnovo dei Municipi III e VIII. A Garbatella il candidato di centrosinistra Amedeo Ciaccheri è stato eletto al primo turno con il 54,05% delle preferenze, sconfiggendo il candidato del centrodestra Simone Foglio (25.33%) e il M5S Enrico Lupardini (13.11%). Al Nomentano si andrà invee al ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Giovanni Caudo (42,06%), ex assessore con Ignazio Marino, e il leghista Francesco Bova (33,81%). Fuori dai giochi i 5 stelle, che con Roberta Capoccioni si fermano sotto il 20% di preferenze (19,18%).

Da rilevare la tenuta del Partito Democratico, rispettivamente al 24% e 25%, e l’exploit della Lega di Matteo Salvini, che supera Fratelli d’Italia e doppia i voti di Forza Italia, raggiungendo il 16,25% nel Municipio III. Altro dato significativo, il crollo dell’affluenza: ha votato appena il 27% degli aventi diritto, poco più di un romano su quattro.

(Ph. Shutterstock/ Davide Bonaldo)