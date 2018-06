Leroy Merlin a Padova, il formicaio impazzito di Coalizione Civica

Condividi

Oggi 11 giugno ricorre un anno esatto dall’exploit che fece ottenere ad Arturo Lorenzoni e alla sua Coalizione Civica un enorme consenso portandolo quasi a sfiorare l’accesso al ballottaggio alle comunali padovane. Sarà una ricorrenza che potrà riversarsi un po’ amara in quanto proprio oggi ci sarà una seduta di Consiglio Comunale abbastanza delicata che potrebbe far andare di traverso più di qualche boccone.

Si affronterà infatti un tema spinoso, ovvero l’arrivo di Leroy Marlin all’ex foro boario di Corso Australia. E’ una storia che parte da lontano quando l’allora commissario prefettizio firmò per l’opera. Coalizione Civica in ossequio al suo programma rivol-reazionario di fermare le colate di cemento, cercò di fermare in tutti i modi l’arrivo del colosso del fai da te, ma ottenne una sorta di contentino e rallentamento grazie alla soluzione pilatesca di far seguire il percorso dalla tanto amata Agenda 21, che ha fatto un gran percorso di studi un po’ lacunosi come evidenziati dal professor Angrilli, portavoce del Comitato Difesa Alberi.

Le stesse idee di Agenda 21 sono comunque state tenute in frigorifero perché difficilmente possono essere accettate in quanto il progetto Leroy Marlin è una sorta di prendere o lasciare: il vicesindaco Lorenzoni è stato abbastanza chiaro. E’ quindi dura per Coalizione Civica, che ha proprio il suo leader Lorenzoni titolare dell’urbanistica, far ingoiare un nuovo rospo ai propri sostenitori, dopo l’ospedale e tram.

Come al solito i rappresentanti in Comune di Lorenzoni Sindaco e Coalizione Civica, per cercare di salvare il salvabile, hanno ben pensato di presentare una mozione che impegni l’amministrazione ad accogliere le idee di Agenda 21, in maniera tale da far digerire meglio il boccone amaro. Il punto è che proprio ad alcuni sostenitori di Coalizione Civica stanno venendo i primi sintomi di gastrite: l’assemblea ha votato il documento a maggioranza e ieri il comitato del no ha organizzato un sit-in.

In maggioranza non sanno più che pesci pigliare e si sta cominciando a dimostrare insofferenza verso gli arancioni che non riescono mai ad essere concreti e a ordinare il proprio movimento, che ormai sta diventando un formicaio impazzito. I dubbi nati un anno fa, dove si temeva che non si muovesse foglia che Coalizione non voglia, si stanno concretizzando. Il problema è che le grandi opere rimangono tutte ingessate, sia ospedale che soprattutto tram siamo in alto mare: di questo passo e con questi sistemi arriva l’autunno e più che muoversi le foglie cascano.