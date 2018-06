«Leroy Merlin a Padova, Lorenzoni fa uso distorto di Agenda 21»

Condividi

Caro Direttore,

grande preoccupazione desta in tutti i comitati di Padova e in molti cittadini informati l’attuale fase di approvazione del “polipo”, ovvero delle rampe di accesso stradali all’ex Foro Boario di Corso Australia necessarie per permettere l’insediamento del nuovo distretto commerciale che fa capo a Leroy Merlin. Tali rampe, più che un polipo, un vero leviatano, devasteranno un’area a verde naturale e bosco a lato del cimitero e passeranno a 8 m. dalla camera mortuaria, quindi consumeranno quel suolo che nel programma elettorale Coalizione Civica (CC) aveva promesso di proteggere (e che sia aggiunge ai 550.000 mq di suolo sacrificati a Padova est da CC per il nuovo ospedale).

Il vice-sindaco Lorenzoni, in perfetta e solidale continuità con il primo ideatore, Bitonci, è il principale attuale promotore di tale il progetto. Egli continua a ricattare i consiglieri comunali affermando erroneamente e senza prove che fermare il progetto implica il pagamento da parte del Comune di grosse penali: che questo sia falso è dimostrato dal fatto che fino al 24 Maggio scorso (in assemblea CC), dopo quasi un anno di acritico appoggio al progetto, Lorenzoni non sapesse l’entità della penale. Con il contributo anche di questa forzatura, l’11 Giugno il Consiglio Comunale, che è sovrano e potrebbe bocciare tranquillamente e senza conseguenze il progetto, approverà quasi sicuramente tale svincolo chiave dell’opera, con l’unico No di un solo consigliere di Coalizione Civica, insufficiente a contrastare l’indirizzo fortemente bitonciano di questa amministrazione.

Per raggiungere questo scopo, Lorenzoni ha pilotato l’attività di Agenda 21, organo gestito dalla stessa amministrazione che vuole il distretto commerciale, mettendo nel coordinamento diverse persone a lui fedeli (Matteo Mascia, Daniela Luise, Roberto Marinello). Agenda 21 quindi è stata sede di diverse ed opportunistiche forzature del vice-sindaco: ha permesso di imbrigliare i comitati contrari all’opera all’interno di un percorso poco noto e mediaticamente lontano dalla cittadinanza (nonostante fosse previsto dallo statuto di Agenda 21 la comunicazione e la condivisione della scelta con la cittadinanza). Ha fatto approvare un documento finale, privato per di più di tutti gli allegati critici dei comitati, con una indecente e inaccettabile modalità silenzio-assenso (modalità mai indicata nel documento né nella mail accompagnatoria), per cui molti comitati partecipanti non sanno di averlo approvato.

Il documento finale contiene ben poche indicazioni pratiche che tra l’altro non sono vincolanti e possono essere tranquillamente ignorate dall’amministrazione stessa che ha controllato Agenda 21. Infatti, l’unica indicazione sicura di Agenda 21 era di non fare il “polipo”, ma anche questa per il vice-sindaco evidentemente è carta straccia: egli spinge per andare avanti, chiedendo finte garanzie al consiglio comunale e promettendo, solo a voce, futuri generici miglioramenti dopo l’approvazione del “polipo”. Un uomo che chiede continuamente di fidarsi di lui e Leroy Merlin, ma senza mai mettere per iscritto nulla. In Giunta, tutte e nove le critiche e osservazioni dei comitati sono state da lui rigettate senza fornire spiegazioni né entrare nel merito. Queste sue azioni rappresentano la prova del nove che Agenda 21 gli è servita per tradire comitati e cittadini e solleva seri dubbi su quali interessi egli stia portando avanti visto che finora nessun cittadino riesce a spiegarsi dove sia il prevalente interesse pubblico dell’opera.

Va ricordato che andando a recuperare la definizione del ruolo di Agenda 21 nel Comune di Padova, come riportato da PadovaNet, emerge che essa «…è un processo per elaborare un piano di azione a lungo termine verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica…. Ha l’obiettivo di migliorare la sostenibilità della comunità locale». Ora, non c’è scritto che A21 ha come obiettivo quello di migliorare la ricchezza immediata dei privati, l’interesse economico di società straniere o genericamente più ampio a discapito dell’ambiente e delle comunità locali. E’ scritto l’esatto contrario. Agenda 21 è stata piegata ad obiettivi radicalmente opposti a quelli per cui è nata, è stata usata in maniera distorta e scorretta.

Il Distretto Equo-Solidale – DES che verrà insediato su una superficie minore del distretto commerciale, e che tanto piace a Marinello e Lorenzoni, non migliorerà la qualità della vita e il devastante inquinamento dei cittadini di Padova Ovest (abbiamo già quantificato il devastante impatto dello smog sulla salute su Vvox). Il DES dovrebbe perseguire la sostenibilità ambientale ma se inserito in tale megadistretto commerciale, insostenibile per l’ambiente, rappresenta più che un paradosso, solo una piccola foglia di fico. Anche stavolta, la base di Coalizione Civica non si rende conto dell’ennesima mortale contraddizione che sta portando tale movimento al suicidio programmato.

Alessandro Angrilli

Portavoce del Comitato Difesa Alberi e Territorio