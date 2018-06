Marano (Vi), la denuncia: «insultati e minacciati da rom fuori dal Lidl»

Condividi

Alcuni cittadini di Marano Vicentino (Vicenza) del comitato “Marano Pulita” denunciano sul loro blog la presenza molesta di «tre signore» che si appostano fuori dal supermercato Lidl per ricevere l’elemosina.

«Per chi nega di aderire alle richieste partono subito offese e minacce del tipo: “deficiente”, “ti piscio addosso” o altre frasi irripetibili – dichiara il comitato -. L’insofferenza della gente per quei modi di fare si tramuta subito in scontri verbali, che raggiungono anche un certo livello, per fortuna – conclude la nota – senza scendere nello scontro fisico. È evidente che non si possono più tollerare simili comportamenti, per il bene di tutta la popolazione e per evitare il peggioramento di una situazione già critica