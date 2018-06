Marito la tradì più di 50 anni fa, 92enne chiede divorzio

Condividi

Scopre un tradimento del marito e chiede il divorzio. Non ci sarebbe nulla di così strano se non fosse per le cifre. A chiedere il divorzio, infatti, è una 92enne e il tradimento in questione è avvenuto nel 1966, più di 50 anni fa. Il marito ne ha 96 di anni.

La signora Francesca ha voluto immergersi nei ricordi della gioventù scavando tra foto e lettere lasciate in fondo ad un cassetto. Ed è qui che ha trovato una missiva scritta dall’allora 42enne Angelo ad un’altra donna di nome Luisa. Dopo averla letta la moglie incredula e ferita nell’orgoglio chiede spiegazioni. Al marito non resta che dire la verità e confessare quel tradimento tenuto nascosto per 50 anni. Francesca prova in tutti i modi a perdonarlo ma non ci riesce. Da qui la decisione di chiedere il divorzio.

A raccontare l’episodio è l’associazione “Avvocati di strada” che specifica come i due non abbiamo dovuto pagare nulla. Sono stati infatti “premiati” per la lunghezza delle loro nozze. La coppia si conosce alla fine della guerra: lui ha 23 anni ed è un soldato di Pordenone, lei, poco più che maggiorenne, vive nel Bresciano ma ha origini campane. Si innamorano e si sposano mettendo al mondo 3 figli che oggi hanno tutti tra i 50 e i 60 anni. Nel 1975 si trasferiscono a Modena, dove vivono ancora oggi.

Fonte: Gazzetta di Modena