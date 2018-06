Montecchio (Vi), Xylem Lowara compie 50 anni

Condividi

Lowara, brand di riferimento di Xylem, leader globale nelle tecnologie idriche, ha celebrato un prestigioso traguardo: il 50° anniversario della sua fondazione. Al centro dell’evento che si è svolto ieri prima nello stabilimento di via Vittorio Lombardi a Montecchio Maggiore, poi nella vicina Villa Cordellina, sono stati lavoratori, collaboratori e partner che, con la loro professionalità e dedizione, hanno permesso e permettono ogni giorno il successo dell’azienda nel mondo. Oltre 1.300 le persone ad aver partecipato a una vera e propria giornata di festa aperta anche alle famiglie, con visite in azienda, intrattenimento, convivialità e un momento istituzionale al quale sono intervenuti il sindaco di Montecchio Maggiore, Milena Cecchetto, il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, l’assessore al lavoro della Regione del Veneto, Elena Donazzan.

L’azienda è stata fondata nel 1968 dai fratelli Ghiotto, che partono con un piccolo stabilimento per arrivare nel 1977 a un sito produttivo di 16.000 metri quadrati. I suoi sistemi si distinguono nel mercato come innovativi, basati sul costante impiego di materiali che, oltre a garantire la durata dei suoi prodotti, rispettano la salute dell’uomo e dell’ambiente: l’acciaio inossidabile che preserva le acque da qualsiasi tipo di contaminazione, le saldature laser che hanno una maggiore resistenza all’aggressione chimica. Ogni processo produttivo di Lowara mira al rispetto assoluto dell’ambiente, attraverso il controllo meticoloso delle sue macchine e un uso efficiente dell’acqua. Lowara, leader del settore, offre un’ampia gamma di prodotti adatti a diversi settori di applicazione: le elettropompe Lowara autoadescanti, centrifughe mono e multistadio e sistemi complessi di pompaggio trovano il loro naturale utilizzo in agricoltura, nell’alimentazione idrica degli edifici e nell’irrigazione in generale. Mentre a livello industriale Lowara si occupa dei processi di potabilizzazione e di trattamento dell’acqua e dell’alimentazione di svariati tipi di processo produttivo. Il marchio Lowara offre inoltre soluzioni dedicate all’ambito residenziale e commerciale.

La sostenibilità ambientale rappresenta un ulteriore elemento distintivo di Lowara, che quest’anno ha installato un sistema Xylem HydroInfinity per il recupero e trattamento delle acque piovane, con conseguente riduzione dell’utilizzo di acqua municipale. Nel 2016, inoltre, l’azienda ha sostituito tutte le luci tradizionali all’interno dello stabilimento con luci led, abbattendo drasticamente il consumo di energia elettrica e le relative emissioni di anidride carbonica. Con l’iniziativa filantropica di Xylem, denominata Watermark, i dipendenti Lowara sono periodicamente coinvolti in iniziative locali a supporto della comunità, come ad esempio la riqualificazione e la pulizia di aree naturali e urbane; in iniziative di respiro internazionale, come ad esempio in Brasile e Cambogia, dove i dipendenti si recano a costruire torri idriche per fornire acqua potabile in zone bisognose.

Il site manager di Lowara, Amedeo Valente, ha affermato: «il 50° anno di attività rappresenta per Lowara un importante traguardo, raggiunto in ottima salute grazie all’impegno e al talento dei nostri dipendenti. Questa ricorrenza ci spinge a continuare nella strada dell’innovazione, dell’espansione e del creare valore per i nostri clienti, i dipendenti, gli azionisti e la collettività. Il tutto basato su valori come il rispetto, l’integrità, la responsabilità e la creatività – valori ben radicati in azienda ed esplicitati anche attraverso le attività del nostro programma di solidarietà aziendale denominato Xylem Watermark, tramite il quale ci impegniamo a portare acqua pulita, strutture sanitarie e programmi di educazione igienica alle scuole e alle comunità dei Paesi emergenti, nonché ad intervenire con soluzioni idriche laddove si abbattono disastri e calamità».

Il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, ha dichiarato: «Lowara è un assoluto fiore all’occhiello della struttura produttiva vicentina e del mondo associativo che rappresento. Il traguardo dei 50 anni di Lowara, oggi brand di riferimento di Xylem, premia una realtà industriale che rappresenta un modello per capire e raccontare lo sviluppo avuto in questi decenni dal sistema produttivo vicentino. È il modello di un’azienda che è partita dal piccolo, è cresciuta fino a diventare grande e leader del suo settore, entrando poi nell’orbita di una multinazionale che ne ha ulteriormente valorizzato i punti di forza. Tutto questo mantenendo un legame forte e consapevole con il proprio territorio».

«Oggi celebriamo i primi 50 anni di attività di Lowara – ha aggiunto l’assessore veneto al lavoro elena Donazzan -: un traguardo veramente importante, mezzo secolo fatto di crescita, ricerca ed innovazione, che hanno portato questa realtà ad essere riconosciuta a livello mondiale come società leader nella produzione di pompe idrauliche. Non festeggia solo un’azienda, non festeggiano solo i suoi dipendenti: festeggia un intero territorio».

(Ph: Twitter – Lowara)